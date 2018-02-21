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Прем'єр доручив Мінфіну запровадити системний аудит Фонду гарантування вкладів

Прем'єр доручив Мінфіну запровадити системний аудит Фонду гарантування вкладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України запровадити системний аудит Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідне доручення він дав на засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має сотні мільярдів активів. Доручаю Мінфіну запровадити системний аудит Фонду та сформувати стратегію поводження з такими активами, щоб вся країна знала, які є активи, як вони продаються, скільки вони коштують”, — підкреслив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, станом на 1 лютого 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував українцям 87 млрд 981,8 млн грн (починаючи із 2012 року).

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