Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах, прошедших в королевстве в среду. Как сообщил телеканал TV2, в четверг утром премьер сообщит королеве Дании Маргрете II об отставке правительства, передает УНН.
“Похоже, что (председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Дании) Метте Фредерикса получит большинство мандатов, и тогда ей нужно позволить сформировать правительство”, — приводит слова Расмуссена телеканал.
При этом, выступая перед своими соратниками, он сообщил, что намерен предложить на встрече с королевой сформировать центристское правительство во главе с ним.
Когда премьер признал поражение, было подсчитано около 98% голосов. Оппозиционный левоцентристский блок получил до этого момента 91 мандат из 179, правый — 75.
Как сообщал УНН, явка на выборах в Европарламент по всем странам ЕС составила 50,5%.