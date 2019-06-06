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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144031 просмотра

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Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

Киев  •  УНН

 • 9062 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах, прошедших в королевстве в среду. Как сообщил телеканал TV2, в четверг утром премьер сообщит королеве Дании Маргрете II об отставке правительства, передает УНН.

“Похоже, что (председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Дании) Метте Фредерикса получит большинство мандатов, и тогда ей нужно позволить сформировать правительство”, — приводит слова Расмуссена телеканал.

При этом, выступая перед своими соратниками, он сообщил, что намерен предложить на встрече с королевой сформировать центристское правительство во главе с ним.

Когда премьер признал поражение, было подсчитано около 98% голосов. Оппозиционный левоцентристский блок получил до этого момента 91 мандат из 179, правый — 75.

Как сообщал УНН, явка на выборах в Европарламент по всем странам ЕС составила 50,5%.

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