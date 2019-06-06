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Прем'єр Данії визнав поразку на парламентських виборах

Прем'єр Данії визнав поразку на парламентських виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен визнав поразку свого партійного альянсу на парламентських виборах, що пройшли в королівстві в середу. Як повідомив телеканал TV2, в четвер вранці прем'єр повідомить королеві Данії Маргрете II про відставку уряду, інформує УНН.

"Схоже, що (голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Данії) Метте Фредерікса отримає більшість мандатів, і тоді їй потрібно дозволити сформувати уряд", - наводить слова Расмуссена телеканал.

При цьому, виступаючи перед своїми соратниками, він повідомив, що має намір запропонувати на зустрічі з королевою сформувати центристський уряд на чолі з ним.

Коли прем'єр визнав поразку, було підраховано близько 98% голосів. Опозиційний лівоцентристський блок отримав до цього моменту 91 мандат з 179, правий - 75.

Як повідомляв УНН, явка на виборах в Європарламент по всіх країнах ЄС склала 50,5%.

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