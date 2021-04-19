Премьер Чехии выступил против допуска РФ к тендеру по АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство Чехии не допустит российскую госкорпорацию “Росатом” к участию в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС “Дукованы” на юго-востоке страны, заявил чешский премьер Андрей Бабиш, передает чешский телеканал CT24, пишет УНН.
Детали
“Я думаю, что не должен быть допущен”, — сказал Бабиш в ответ на вопрос о допуске “Росатома” к участию в строительстве нового энергоблока. “Предполагаю, что правительство так и решит”, — отметил он.
По словам Бабиша, в ближайшие дни Чехия планирует разослать анкету безопасности всем, кто заинтересован в строительстве на АЭС “Дукованы”. Ранее министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что “не может представить, что сейчас „Росатом“ будет включен в оценку безопасности”. Бабиш, комментируя слова министра, указал, что, скорее всего, компания больше не будет проходить требуемые проверки безопасности, однако окончательное решение остается за правительством.
Контекст
Строительство нового энергоблока на АЭС “Дукованы” должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году, стоимость проекта — около 6 млрд евро. Гендиректор “Росатома” Алексей Лихачев объявил о намерении компании участвовать в нем в июле 2019 года. Помимо российской компании, на него претендуют американская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP.
Министр Гавличек ранее был одним из тех чешских политиков, которые выступали за привлечение как можно большего числа участников тендера на достройку АЭС, в том числе из России, для повышения конкурентоспособности, указывал Reuters.
Заявления чешских властей о вероятном недопуске российской госкорпорации последовали за дипломатическим скандалом между Россией и Чехией. Вечером 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. По его словам, они являются сотрудниками российских спецслужб. У Праги есть “обоснованные подозрения” в причастности российских спецслужб ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека, объяснил премьер Бабиш.
Ранее президент Чешской Республики Милош Земан выступил против возможного недопуска российских и китайских компаний к участию в тендере на завершение строительства АЭС “Дукованы”.