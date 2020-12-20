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Президент Чехії Земан не проти участі Росії у завершенні будівництва АЕС на території країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Чеської Республіки Мілош Земан виступив проти можливого недопуску російських і китайських компаній до участі в тендері на завершення будівництва АЕС Дуковани, пише УНН з посиланням на Radio Praha.

Президент Чехії Земан не проти участі Росії у завершенні будівництва АЕС на території країни

За його словами, є ризик подорожчання проекту. “Пропозиції повинні оцінюватися за ціною і технічними параметрами”, — сказав він.

Сенат Чеської Республіки раніше закликав уряд, як передавали České noviny, не включати в тендер компанії з Росії та Китаю, тобто країни, які, на думку верхньої палати, можуть становити загрозу з точки зору національної безпеки. Того ж вимагають п’ять парламентських опозиційних партій.

Резолюцію, в якій міститься заклик до уряду Чехії не допускати Росію і Китай до участі в тендері на будівництво енергоблоків АЕС “Дуковани”, підготував Комітет сенату із закордонних справ, оборони і безпеки.

Комітет заявив, що у Стратегії державної безпеки від 2015 року прямо говориться про зобов’язання уряду забезпечувати енергетичну безпеку так, щоб проекти “не створювали загрози їхнього неправильного використання в просуванні економічних і політичних інтересів іноземної держави на шкоду Чеській Республіці”.

У той же час сенатори нагадали, що Інформаційна служба безпеки (BIS) в своїх річних звітах більше десяти років надає інформацію про спроби Росії вплинути на рішення Чехії в галузі енергетики, і що Китай згадується в річному звіті BIS за 2017 рік.

“У стратегічному будівництві ядерного блоку небажана участь держав, які відносяться до країн НАТО як вороже налаштовані, або представники яких знаходяться в санкційному списку ЄС”, — заявили в комітеті.

Тому комітет закликав уряд “розглядати безпеку Чеської Республіки, включаючи енергетичну безпеку, як пріоритет, який в принципі перевершує економічну складову проектів”, і без зволікання включити гарантії безпеки в критерії, обов’язкові для проведення конкурсу на атомні електростанції. Уряд не повинен дозволяти Росії і Китаю конкурувати, навіть в якості субпідрядників.

Повідомляється, що тендер на новий блок не буде оголошений до кінця року, як це планувалося до цих пір Чеською енергетичною компанією ČEZ, яка буде інвестором. Постійний комітет з атомної енергії обговорив чотири можливих варіанти, які будуть обговорені главами парламентських партій до кінця січня, а потім прийняті рішення.

За наявною інформацією, в число можливих претендентів на участь в тендері на “Дуковани” входять російський “Росатом”, китайська компанія CGN, американська компанія Westinghouse, французька EdF і південнокорейська компанія KHNP. Можлива участь Росії і Китаю в тендері давно піддається критиці з боку частини опозиції. 

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