Президент Чехии Земан не против участия России в завершении строительства АЭС на территории страны

По его словам, есть риск удорожания проекта. “Предложения должны оцениваться по цене и техническим параметрам”, — сказал он.

Сенат Чешской Республикии ранее призвал правительство, как передавали České noviny, не включать в тендер компании из России и Китая, то есть страны, которые, по мнению верхней палаты, могут представлять угрозу с точки зрения национальной безопасности. Того же требуют пять парламентских оппозиционных партий.

Резолюцию, в которой содержится призыв к правительству Чехии не допускать Россию и Китай к участию в тендере на постройку энергоблоков АЭС “Дукованы”, подготовил Комитет сената по иностранным делам, обороне и безопасности.

Комитет заявил, что в Стратегии государственной безопасности от 2015 года прямо говорится об обязательстве правительства обеспечивать энергетическую безопасность так, чтобы проекты “не создавали угрозы их неправильного использования в продвижении экономических и политических интересов иностранной державы в ущерб Чешской Республике”.

В то же время сенаторы напомнили, что Информационная служба безопасности (BIS) в своих годовых отчетах более десяти лет предоставляет информацию о попытках России повлиять на решения Чехии в области энергетики, и что Китай упоминается в годовом отчете BIS за 2017 год.

“В стратегическом строительстве ядерного блока нежелательно участие государств, которые относятся к странам НАТО как враждебно настроенные, или представители которых находятся в санкционном списке ЕС”, — заявили в комитете.

Поэтому комитет призвал правительство “рассматривать безопасность Чешской Республики, включая энергетическую безопасность, как приоритет, который в принципе превосходит экономическую составляющую проектов”, и без промедления включить гарантии безопасности в критерии, обязательные для проведения конкурса на атомные электростанции. Правительство не должно позволять России и Китаю конкурировать, даже в качестве субподрядчиков.

Сообщается, что тендер на новый блок не будет объявлен до конца года, как это планировалось до сих пор Чешской энергетической компанией ČEZ, которая будет инвестором. Постоянный комитет по атомной энергии обсудил четыре возможных варианта, которые будут обсуждены главами парламентских партий до конца января, а затем приняты решения.

По имеющейся информации, в число возможных претендентов на участие в тендере на “Дукованы” входят российский “Росатом”, китайская компания CGN, американская компания Westinghouse, французская EdF и южнокорейская компания KHNP. Возможное участие России и Китая в тендере давно подвергается критике со стороны части оппозиции.