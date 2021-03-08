Чехія вирішила збудувати енергоблок на одній з своїх АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Державне управління з ядерної безпеки Чехії видало компанії — експлуатанту АЕС “Дуковани” дозвіл побудувати новий енергоблок, тендер на зведення якого повинен бути оголошений в поточному році. Про це повідомляє УНН з посиланням на České noviny.
Деталі
Дозвіл видано фірмі Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II (Товариство “Електростанція “Дуковани-2”), що входить до складу контрольованої державою чеської енергетичної компанії CEZ. Процес підготовки дозволу на будівництво нового енергоблоку тривав п’ять років. Воно було схвалено на основі вивчення понад 200 комплексних документів, аналіз яких підтвердив доцільність реалізації проекту.
Тендер на будівництво нового енергоблоку станції повинен бути оголошений в найближчі місяці. Чеська влада не виключає, що це станеться після запланованих на 8 і 9 жовтня виборів в нижню палату парламенту республіки і формування нового уряду.
Контекст
Чеський уряд в червні 2019 року ухвалив рішення приступити до реалізації проекту зведення нового енергоблоку на АЕС “Дуковани”. Його потужність складе 1,2 тис. мВт. він повинен бути підключений до національної енергомережі в 2036 році, а його будівництво має розпочатися не пізніше 2029 року. Вибір компанії-постачальника, як підкреслювалося тоді, відбудеться до 2024 року. Вартість контракту оцінюється в 162 млрд крон (приблизно 6 млрд євро).
Про намір взяти участь у тендері на початку 2018 року сторони заявили американська компанія Westinghouse, держкорпорація “Росатом”, китайська China General Nuclear Power, французька EDF, південнокорейська KHNP, а також спільне французько-японське підприємство Mitsubishi Atmea. Тим часом чеські спецслужби і деякі політики в країні наполягають на виключенні з тендеру російських і китайських компаній, виступаючи з твердженнями про загрозу для національної безпеки республіки.
Новий енергоблок замінить на АЕС “Дуковани” один з чотирьох діючих, які були споруджені в 1985-1987 роках. Решта будуть працювати до 2045-2047 років. Станція зараз забезпечує 20% енергоспоживання в Чехії.
Крім АЕС “Дуковани”, розташованої на південному сході Чехії, в країні діє АЕС “Темелін”, що знаходиться на півдні республіки. Обидві вони були побудовані за допомогою СРСР. Російська компанія ТВЕЛ (паливний дивізіон Росатома) забезпечує їхні реактори ядерним паливом.