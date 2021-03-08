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Чехия решила построить энергоблок на одной из своих АЭС

Чехия решила построить энергоблок на одной из своих АЭС

Киев  •  УНН

 • 17541 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Государственное управление по ядерной безопасности Чехии выдало компании — эксплуатанту АЭС “Дукованы” разрешение построить новый энергоблок, тендер на возведение которого должен быть объявлен в текущем году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на České noviny.

Детали

Разрешение выдано фирме Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II (Общество “Электростанция “Дукованы-2”), входящей в состав контролируемой государством чешской энергетической компании CEZ. Процесс подготовки разрешения на строительство нового энергоблока длился пять лет. Оно было одобрено на основе изучения более 200 комплексных документов, анализ которых подтвердил целесообразность реализации проекта.

Тендер на возведение нового энергоблока станции должен быть объявлен в ближайшие месяцы. Чешские власти не исключают, что это произойдет после намеченных на 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату парламента республики и формирования нового правительства.

Контекст

Чешское правительство в июне 2019 года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока на АЭС “Дукованы”. Его мощность составит 1,2 тыс. МВт. Он должен быть подключен к национальной энергосети в 2036 году, а его строительство должно начаться не позже 2029 года. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд).

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили американская компания Westinghouse, госкорпорация “Росатом”, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Между тем чешские спецслужбы и некоторые политики в стране настаивают на исключении из тендера российских и китайских компаний, выступая с утверждениями об угрозе для национальной безопасности республики.

Новый энергоблок заменит на АЭС “Дукованы” один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

Кроме АЭС “Дукованы”, расположенной на юго-востоке Чехии, в стране действует АЭС “Темелин”, находящаяся на юге республики. Обе они были построены с помощью СССР. Российская компания ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.

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