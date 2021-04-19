Прем'єр Чехії виступив проти допуску РФ до тендеру щодо АЕС

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“Я думаю, що не повинен бути допущений”, — сказав Бабіш у відповідь на питання про допуск “Росатома” до участі в будівництві нового енергоблоку. “Припускаю, що уряд так і вирішить”, — зазначив він.

За словами Бабіша, в найближчі дні Чехія планує розіслати анкету безпеки всім, хто зацікавлений в будівництві на АЕС “Дуковани”. Раніше міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив, що “не може уявити, що зараз „Росатом“ буде включений в оцінку безпеки”. Бабіш, коментуючи слова міністра, вказав, що, швидше за все, компанія більше не буде проходити потрібні перевірки безпеки, однак остаточне рішення залишається за урядом.

Контекст

Будівництво нового енергоблоку на АЕС “Дуковани” має розпочатися в 2029 році і завершитися в 2036 році, вартість проекту — близько 6 млрд євро. Гендиректор “Росатома” Олексій Ліхачов оголосив про намір компанії брати участь в ньому в липні 2019 року. Крім російської компанії, на нього претендують американська Westinghouse, французька EDF і південнокорейська KHNP.

Міністр Гавлічек раніше був одним з тих чеських політиків, які виступали за залучення якомога більшої кількості учасників тендера на добудову АЕС, в тому числі з Росії, для підвищення конкурентоспроможності, вказував Reuters.

Заяви чеської влади про ймовірний недопуск російської держкорпорації пішли за дипломатичним скандалом між Росією і Чехією. Увечері 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек оголосив, що з країни будуть вислані 18 російських дипломатів. За його словами, вони є співробітниками російських спецслужб. У Праги є “обґрунтовані підозри” у причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини, пояснив прем’єр Бабіш.

Раніше президент Чеської Республіки Мілош Земан виступив проти можливого недопуску російських і китайських компаній до участі в тендері на завершення будівництва АЕС “Дуковани”.