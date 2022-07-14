Премьер Чехии: в новых санкциях ЕС не будет ограничений на российский газ

Детали

Как сообщает чиновник, санкции против россии, которые сейчас дорабатываются исполнительной властью ЕС, будут включать запрет на импорт российского золота, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в россию, и будет направлено на большее количество физических лиц.

Еврокомиссия должна подать пакет в ближайшие дни, и государства-члены могут утвердить его сразу после представления, добавил Фиал.

Цитата

"Седьмой пакет готовится, и я думаю, что это хороший курс. Что бесспорно проблематично, так это включение энергетики в санкционный пакет, потому что должно соблюдаться правило, что санкции должны иметь большое влияние на россию, чем на страны, что их вводят. Ряд стран еще зависит от российского газа", - заявил чешский премьер-министр.

Чехия, которая с 1 июля председательствует в ЕС, является одной из таких стран, в ЕС в целом до начала войны в Украину доля импортируемого российского газа составляла 40%.

Фиал сказал, что чехи делают все возможное, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей, но зимой этого не произойдет.

Напомним

Сегодня, 14 июля, послы ЕС должны начать обсуждение новых санкций против России.