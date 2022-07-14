Прем'єр Чехії: у нових санкціях ЄС не буде обмежень на російський газ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Євросоюз готує сьомий пакет санкцій проти Кремля, але у ньому не буде обмежень на постачання російського газу, оскільки надто багато країн-членів ЄС не зможуть швидко до них пристосуватися, сказав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала в інтерв'ю Reuters, передає УНН.
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Як повідомляє чиновник, санкції проти росії, які зараз доопрацьовуються виконавчою владою ЄС, включатимуть заборону на імпорт російського золота, розширення списку товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до росії, і буде направлено на більшу кількість фізичних осіб.
Єврокомісія має подати пакет найближчими днями, і держави-члени можуть затвердити його одразу після подання, додав Фіала.
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"Сьомий пакет готується, і я думаю, що це хороший курс. Що безперечно проблематично, так це включення енергетики в санкційний пакет, тому що повинно дотримуватися правило, що санкції повинні мати більший вплив на росію, ніж на ті країни, що їх вводять. Ряд країн ще залежить від російського газу", - заявив чеський прем'єр-міністр.
Чехія, яка з 1 липня головує в ЄС, є однією з таких країн, в ЄС загалом до початку війни в Україні частка імпортованого російського газу становила 40%.
Фіала сказав, що чехи роблять все можливе, щоб скоротити залежність від російських енергоносіїв, але взимку цього не відбудеться.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 липня, посли ЄС мають розпочати обговорення нових санкцій проти росії.