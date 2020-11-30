Премьер Австралии потребовал извинений от Китая из-за твита с нападками на армию страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал в понедельник от правительства Китая удалить из Twitter поддельную фотографию австралийским солдата, который держит нож у горла афганской ребенка. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC, передает УНН.
Согласно ее данным, публикация была размещена на странице представителя МИД КНР Чжао Лицзяне. Моррисон отметил, что власти его страны связались с руководством Китая, а также с администрацией Twitter, чтобы добиться удаления изображения.
“Австралия ждет извинений от правительства Китая за размещение этой отвратительной публикации, а также требует ее немедленного удаления. Такой поступок очень возмутительный и ничем не может быть оправдан. Китайскому правительству должно быть стыдно за свои действия”, — заявил премьер. “Безусловно, в отношениях между Китаем и Австралией существует напряженность, но снимать ее нужно не таким способом”, — добавил он.
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Данные события разворачиваются на фоне расследования военных преступлений, совершенных австралийскими спецназовцами во время войны в Афганистане. 19 ноября судья штата Новый Южный Уэльс Пол Бреретон опубликовал доклад, в котором говорится о жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны военных. В документе содержатся обвинения в 39 убийствах и как минимум в двух случаях неоправданно жестокого обращения, выдвинутые против 25 действующих и бывших сотрудников, причем указывается, что ни одно из преступлений не было совершено в условиях боя или активных военных действий, а жертвы не были солдатами.
Командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут “значительные оперативные и организационные изменения”. Военные части и подразделения, упомянутые в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении служащих командование примет “решение в индивидуальном порядке”. Награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, планируется отменить.
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Кроме того, ранее корпорация ABC сообщила, что по меньшей мере 10 австралийских спецназовцев получили уведомление об увольнении, а дела еще 19 человек переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.