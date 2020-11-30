Премьер Австралии потребовал извинений от Китая из-за твита с нападками на армию страны

Согласно ее данным, публикация была размещена на странице представителя МИД КНР Чжао Лицзяне. Моррисон отметил, что власти его страны связались с руководством Китая, а также с администрацией Twitter, чтобы добиться удаления изображения.

“Австралия ждет извинений от правительства Китая за размещение этой отвратительной публикации, а также требует ее немедленного удаления. Такой поступок очень возмутительный и ничем не может быть оправдан. Китайскому правительству должно быть стыдно за свои действия”, — заявил премьер. “Безусловно, в отношениях между Китаем и Австралией существует напряженность, но снимать ее нужно не таким способом”, — добавил он.

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Данные события разворачиваются на фоне расследования военных преступлений, совершенных австралийскими спецназовцами во время войны в Афганистане. 19 ноября судья штата Новый Южный Уэльс Пол Бреретон опубликовал доклад, в котором говорится о жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны военных. В документе содержатся обвинения в 39 убийствах и как минимум в двух случаях неоправданно жестокого обращения, выдвинутые против 25 действующих и бывших сотрудников, причем указывается, что ни одно из преступлений не было совершено в условиях боя или активных военных действий, а жертвы не были солдатами.

Командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут “значительные оперативные и организационные изменения”. Военные части и подразделения, упомянутые в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении служащих командование примет “решение в индивидуальном порядке”. Награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, планируется отменить.

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Кроме того, ранее корпорация ABC сообщила, что по меньшей мере 10 австралийских спецназовцев получили уведомление об увольнении, а дела еще 19 человек переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.