Прем'єр Австралії зажадав вибачень від Китаю через твіт з нападками на армію країни

Згідно з її даними, публікація була розміщена на сторінці представника МЗС КНР Чжао Ліцзяні. Моррісон зазначив, що влада його країни зв’язалися з керівництвом Китаю, а також з адміністрацією Twitter, щоб домогтися видалення зображення.

“Австралія чекає вибачень від уряду Китаю за розміщення цієї огидної публікації, а також вимагає її негайного видалення. Такий вчинок надзвичайно обурливий і нічим не може бути виправданий. Китайському уряду має бути соромно за свої дії”, — заявив прем’єр. “Безперечно, у відносинах між Китаєм і Австралією існує напруженість, але знімати її потрібно не таким способом”, — додав він.

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Дані події розгортаються на тлі розслідування військових злочинів, скоєних австралійськими спецназівцями під час війни в Афганістані. 19 листопада суддя штату Новий Південний Уельс Пол Бреретон опублікував доповідь, в якій говориться про жорстокість по відношенню до беззбройних людях і цивільним особам з боку військових. У документі містяться звинувачення в 39 вбивствах і як мінімум в двох випадках невиправдано жорстокого поводження, висунуті проти 25 діючих і колишніх службовців, причому вказується, що ні один із злочинів не було вчинено в умовах бою або активних військових дій, а жертви не були солдатами.

Командувач Збройними силами Австралії генерал Ангус Кемпбелл вибачився перед народом Афганістану і підкреслив, що в австралійських військах стануться “значні оперативні та організаційні зміни”. Військові частини та підрозділи, згадані в доповіді, будуть реформовані або розформовані, а щодо службовців командування прийме “рішення в індивідуальному порядку”. Нагороди та звання, отримані низкою солдатів і офіцерів, що служили в Афганістані з 2007 по 2015 рік, планується анулювати.

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Крім того, раніше корпорація ABC повідомила, що щонайменше 10 австралійських спецназівців отримали повідомлення про звільнення, а справи ще 19 осіб передані в Федеральну поліцію Австралії для кримінального розслідування.