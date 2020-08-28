Китай заявив, що есмінець ВМС США зайшов у його територіальні води, коли там проходили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ракетний есмінець ВМС США Mustin в четвер зайшов в територіальні води Китаю в Південно-Китайському морі неподалік від тієї зони, де проходять військові навчання. Про це повідомила англомовна газета Компартії Китаю Global Times з посиланням на офіційного представника Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) старшого полковника Лі Хуамін, пише УНН.
Відзначається, що морські і повітряні сили НВАК впізнали американський корабель і зробили йому попередження про необхідність покинути води КНР.
Інцидент стався неподалік від Парасельских островів.
Газета South China Morning Post в середу повідомила, що Китай здійснив запуск двох балістичних ракет середньої дальності в акваторію Південно-Китайського моря “в якості попередження США”. Запуски відбулися на наступний день після того, як МЗС КНР інформував, що американський розвідувальний літак U-2 вторгся в повітряний простір Китаю в районі військових маневрів зі стрільбами в акваторії Бохайської затоки. МЗС КНР у четвер відмовився коментувати інформацію про запуск балістичних ракет.
Довідка: на цьому тижні НВАК проводить масштабні морські навчання в Бохайській затоці, Жовтому і Південно-Китайському морях.