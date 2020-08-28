Китай заявив, що есмінець ВМС США зайшов у його територіальні води, коли там проходили навчання

Відзначається, що морські і повітряні сили НВАК впізнали американський корабель і зробили йому попередження про необхідність покинути води КНР.

Інцидент стався неподалік від Парасельских островів.

Газета South China Morning Post в середу повідомила, що Китай здійснив запуск двох балістичних ракет середньої дальності в акваторію Південно-Китайського моря “в якості попередження США”. Запуски відбулися на наступний день після того, як МЗС КНР інформував, що американський розвідувальний літак U-2 вторгся в повітряний простір Китаю в районі військових маневрів зі стрільбами в акваторії Бохайської затоки. МЗС КНР у четвер відмовився коментувати інформацію про запуск балістичних ракет.

Довідка: на цьому тижні НВАК проводить масштабні морські навчання в Бохайській затоці, Жовтому і Південно-Китайському морях.