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Китай заявив, що есмінець ВМС США зайшов у його територіальні води, коли там проходили навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ракетний есмінець ВМС США Mustin в четвер зайшов в територіальні води Китаю в Південно-Китайському морі неподалік від тієї зони, де проходять військові навчання. Про це повідомила англомовна газета Компартії Китаю Global Times з посиланням на офіційного представника Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) старшого полковника Лі Хуамін, пише УНН.

Китай заявив, що есмінець ВМС США зайшов у його територіальні води, коли там проходили навчання

Відзначається, що морські і повітряні сили НВАК впізнали американський корабель і зробили йому попередження про необхідність покинути води КНР.

Інцидент стався неподалік від Парасельских островів.

Газета South China Morning Post в середу повідомила, що Китай здійснив запуск двох балістичних ракет середньої дальності в акваторію Південно-Китайського моря “в якості попередження США”. Запуски відбулися на наступний день після того, як МЗС КНР інформував, що американський розвідувальний літак U-2 вторгся в повітряний простір Китаю в районі військових маневрів зі стрільбами в акваторії Бохайської затоки. МЗС КНР у четвер відмовився коментувати інформацію про запуск балістичних ракет.

Довідка: на цьому тижні НВАК проводить масштабні морські навчання в Бохайській затоці, Жовтому і Південно-Китайському морях.

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