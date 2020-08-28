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Китай заявил, что эсминец ВМС США зашел в его территориальные воды, когда там проходили учения

Киев • УНН

 • 17595 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Ракетный эсминец ВМС США Mustin в четверг зашел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море неподалеку от той зоны, где проходят военные учения. Об этом сообщила англоязычная газета Компартии Китая Global Times со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ли Хуаминя, пишет УНН.

Китай заявил, что эсминец ВМС США зашел в его территориальные воды, когда там проходили учения

Отмечается, что морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль и сделали ему предупреждение о необходимости покинуть воды КНР.

Инцидент произошел неподалеку от Парасельских островов.

Газета South China Morning Post в среду сообщила, что Китай осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря “в качестве предупреждения США”. Запуски состоялись на следующий день после того, как МИД КНР информировал, что американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе военных маневров со стрельбами в акватории Бохайского залива. МИД КНР в четверг отказался комментировать информацию о запуске баллистических ракет.

Справка: на этой неделе НОАК проводит масштабные морские учения в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях.

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