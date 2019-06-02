Премьер Албании: отношение России к НАТО и ЕС носит недружественный характер

“Ни для кого не секрет, что отношение России к НАТО, ЕС и интеграционным процессам недружественное. Кроме того, ни в одной стране НАТО не произошло того, что происходит здесь”, — заявил Рама в процессе обсуждения вопроса о возможности российского влияния в регионе, упомянув, в частности, протесты в Сербии и Албании.

“Я призываю все политические силы принять участие в диалоге. Мы все были свидетелями попыток России вклиниться в разного рода наши процессы, в том числе и союзнических странах”, — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО прибыл в столицу Албании в воскресенье вечером, где провел короткие встречи с министром обороны Олтой Джачкой, премьер-министром страны Эди Рамой и президентом Илиром Метой.

Как информировал УНН, Евросоюз готов начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии.