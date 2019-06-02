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Прем'єр Албанії: ставлення Росії до НАТО і ЄС носить недружній характер

Прем'єр Албанії: ставлення Росії до НАТО і ЄС носить недружній характер

Київ • УНН

 • 9371 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Участь Росії в інтеграційних процесах на Заході носить недружній характер. Як повідомляє інформаційне агентство MIA, дане твердження зробив у неділю прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в ході спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках його короткострокового візиту до Тірани, інформує УНН.

“Ні для кого не секрет, що ставлення Росії до НАТО, ЄС і інтеграційних процесів недружнє. Крім того, ні в одній країні НАТО не відбулося того, що відбувається тут”, — заявив Рама в процесі обговорення питання про можливість російського впливу в регіоні, згадавши, зокрема, протести в Сербії та Албанії.

“Я закликаю всі політичні сили взяти участь в діалозі. Ми всі були свідками спроб Росії вклинитися в різного роду наші процеси, в тому числі і союзницьких країнах”, — зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО прибув в столицю Албанії в неділю ввечері, де провів короткі зустрічі з міністром оборони Олтою Джачкою, прем’єр-міністром країни Еді Рамою і президентом Ілірою Метою.

Як інформував УНН, Євросоюз готовий почати переговори про прийом Албанії та Північної Македонії.

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