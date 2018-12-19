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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премия Yuna-2019 объявила номинантов украинской музыкальной премии

Киев • УНН

 • 17642 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве, 18 декабря состоялось объявление номинантов Yuna-2019. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт премии Yuna.

Премия Yuna-2019 объявила номинантов украинской музыкальной премии

Во вторник, 18 декабря 2018 в Киеве состоялось объявление номинантов Yuna-2019. Церемония награждения победителей состоится 22 марта следующего года во Дворце Спорта.

"Лучший исполнитель"

  •  - MONATIK 
  •  - Арсен Мирзоян 
  •  - Макс Барских 
  •  - Олег Винник 
  •  - Сергей Бабкин

"Лучшая исполнительница"

  • Jamala 
  • NK 
  • TAYANNA 
  • Оля Полякова 
  • Кристина Соловей

"Лучшая поп-группа"

  • KADNAY 
  • KAZKA 
  • MOZGI 
  • Onuka 
  • Время и Стекло

"Лучшая рок-группа"

  • O.Torvald 
  • Pianoбой 
  • THE HARDKISS 
  • антитела 
  • беz ОГРАНИЧЕНИЙ

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"Лучшая песня"

  • TDME - Антитела 
  • Все, что тебя не убивает - Pianoбой 
  • Корабли - THE HARDKISS 
  • Крылья - Jamala 
  • Плакала - KAZKA

"Лучшая песня на другом языке"

  • Этомояночь - NK 
  • Drunk Groove - MARUV и BOOSIN 
  • Superstar - LOBODA 
  • Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева 
  • Сделай громче - Макс Барских

"Лучший дуэт"

  • Drunk Groove - MARUV и BOOSIN 
  • Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева 
  • Лучший день - Потап и Олег Винник 
  • Держи меня - Бумбокс и The Gitas 
  • Этот день - MONATIK и Нина Матвиенко

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"Лучший альбом"

  • Black Water - MARUV 
  • KARMA - KAZKA 
  • Mozaиka - Onuka 
  • Железная ласточка - THE HARDKISS 
  • Держи меня - TAYANNA

"Лучший видеоклип"

  • Drunk Groove - MARUV и BOOSIN 
  • Superstar - LOBODA 
  • TDME - Антитела 
  • Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева 
  • Плакала - KAZKA

"Открытие года"

  • Alina Pash 
  • BOOSIN 
  • MARUV 
  • NK 
  • The Gitas

"Лучший эстрадный хит"

  • Мама - Оля Полякова 
  • Лучший день - Потап и Олег Винник 
  • Не скрывай глаз - Ирина Билык 
  • Держи - NK 
  • Как жить без тебя - Олег Винник

"Лучший электронный хит"

  • Afrika - Иван Дорн 
  • Animal - Onuka 
  • Drunk Groove - MARUV и BOOSIN 
  • Focus On Me - MARUV 
  • Тело - KADNAY

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"Лучший хип-хоп хит"

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  • Алё, алё - MOZGI 
  • Покопокохай - TamerlanAlena 
  • Рыбки - Alyona Alyona 
  • Прекрасно - MamaRika

"Лучшее концертное шоу"

  • Большой стадионный концерт "Кузьма - 50" во Львове 
  • Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой) 
  • Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова) 
  • Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы) 
  • Шоу "Железный ласточка" (The HARDKISS)

"Лучший менеджмент артиста"

  • Enjoy! Records - Jamala 
  • Mamamusic - KAZKA 
  • MONATIK Corporation - MONATIK 
  • NKteam by NICE2CU - NK 
  • Secret Service EA - TAYANNA, Макс Барских, Оля Полякова 
  • YULA company, Снежана Бабкина - Сергей Бабкин 
  • Андрей Балан, Susy Production - Кристина Соловей 
  • Валерия Левицкая (VIDLIK Records) - Onuka 
  • Дмитрий Шуров - Pianoбой 
  • Егор Кирьянов - The HARDKISS 
  • Женя Галич, Юлия Каменчук - O.Torvald 
  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов - беz ОГРАНИЧЕНИЙ 
  • Александр Горбенко (RockSoulana Music) - Олег Винник 
  • Елена Коляденко - KADNAY 
  • Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment - MOZGI, Время и Стекло 
  • Сергей Усик, Елена Гармаш - Антитела 
  • Юлия Колесник, Татьяна Зякун - Арсен Мирзоян.

Напомним, ВВС News Украина объявила победителей премии "Книга года - 2018", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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