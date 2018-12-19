Премия Yuna-2019 объявила номинантов украинской музыкальной премии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве, 18 декабря состоялось объявление номинантов Yuna-2019. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт премии Yuna.
Во вторник, 18 декабря 2018 в Киеве состоялось объявление номинантов Yuna-2019. Церемония награждения победителей состоится 22 марта следующего года во Дворце Спорта.
"Лучший исполнитель"
-
- - MONATIK
-
- - Арсен Мирзоян
-
- - Макс Барских
-
- - Олег Винник
-
- - Сергей Бабкин
-
"Лучшая исполнительница"
-
- Jamala
-
- NK
-
- TAYANNA
-
- Оля Полякова
-
- Кристина Соловей
-
"Лучшая поп-группа"
-
- KADNAY
-
- KAZKA
-
- MOZGI
-
- Onuka
-
- Время и Стекло
-
"Лучшая рок-группа"
-
- O.Torvald
-
- Pianoбой
-
- THE HARDKISS
-
- антитела
-
- беz ОГРАНИЧЕНИЙ
-
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"Лучшая песня"
-
- TDME - Антитела
-
- Все, что тебя не убивает - Pianoбой
-
- Корабли - THE HARDKISS
-
- Крылья - Jamala
-
- Плакала - KAZKA
-
"Лучшая песня на другом языке"
-
- Этомояночь - NK
-
- Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
-
- Superstar - LOBODA
-
- Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
-
- Сделай громче - Макс Барских
-
"Лучший дуэт"
-
- Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
-
- Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
-
- Лучший день - Потап и Олег Винник
-
- Держи меня - Бумбокс и The Gitas
-
- Этот день - MONATIK и Нина Матвиенко
-
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"Лучший альбом"
-
- Black Water - MARUV
-
- KARMA - KAZKA
-
- Mozaиka - Onuka
-
- Железная ласточка - THE HARDKISS
-
- Держи меня - TAYANNA
-
"Лучший видеоклип"
-
- Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
-
- Superstar - LOBODA
-
- TDME - Антитела
-
- Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
-
- Плакала - KAZKA
-
"Открытие года"
-
- Alina Pash
-
- BOOSIN
-
- MARUV
-
- NK
-
- The Gitas
-
"Лучший эстрадный хит"
-
- Мама - Оля Полякова
-
- Лучший день - Потап и Олег Винник
-
- Не скрывай глаз - Ирина Билык
-
- Держи - NK
-
- Как жить без тебя - Олег Винник
-
"Лучший электронный хит"
-
- Afrika - Иван Дорн
-
- Animal - Onuka
-
- Drunk Groove - MARUV и BOOSIN
-
- Focus On Me - MARUV
-
- Тело - KADNAY
-
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"Лучший хип-хоп хит"
-
- Bitanga - Alina Pash
-
- Алё, алё - MOZGI
-
- Покопокохай - TamerlanAlena
-
- Рыбки - Alyona Alyona
-
- Прекрасно - MamaRika
-
"Лучшее концертное шоу"
-
- Большой стадионный концерт "Кузьма - 50" во Львове
-
- Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
-
- Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
-
- Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
-
- Шоу "Железный ласточка" (The HARDKISS)
-
"Лучший менеджмент артиста"
-
- Enjoy! Records - Jamala
-
- Mamamusic - KAZKA
-
- MONATIK Corporation - MONATIK
-
- NKteam by NICE2CU - NK
-
- Secret Service EA - TAYANNA, Макс Барских, Оля Полякова
-
- YULA company, Снежана Бабкина - Сергей Бабкин
-
- Андрей Балан, Susy Production - Кристина Соловей
-
- Валерия Левицкая (VIDLIK Records) - Onuka
-
- Дмитрий Шуров - Pianoбой
-
- Егор Кирьянов - The HARDKISS
-
- Женя Галич, Юлия Каменчук - O.Torvald
-
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов - беz ОГРАНИЧЕНИЙ
-
- Александр Горбенко (RockSoulana Music) - Олег Винник
-
- Елена Коляденко - KADNAY
-
- Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment - MOZGI, Время и Стекло
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- Сергей Усик, Елена Гармаш - Антитела
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- Юлия Колесник, Татьяна Зякун - Арсен Мирзоян.
-
Напомним, ВВС News Украина объявила победителей премии "Книга года - 2018", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).