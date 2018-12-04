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Оголошені фіналісти Книги року ВВС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки фіналістів літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Оголошені фіналісти Книги року ВВС-2018

До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2018", що обирався з 11 видань, увійшли такі твори:
Ірина Агапєєва. Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму. - Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2018.
Юрій Андрухович. Коханці Юстиції. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.
Макс Кідрук. Де немає бога. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.
Олег Коцарев. Люди в гніздах. - Київ: Виданичий дім "Комора", 2017.
Андрій Курков. Сірі бджоли. - Харків: Фоліо, 2018.

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До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2018", що відбирався з-поміж 16 видань, увійшли такі твори:
Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Сашко Дерманський. Мері. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.
Таня Малярчук. Мох Nox. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС - Есеїстика-2018" увійшли три видання:
Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018
Вано Крюґер. Коли я чую слово "культура"… - Київ: Laurus, 2018
Артем Чапай. The Ukraine. - Чернівці: Книги - XXI, 2018

Також зазначають: переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту 1 000 фунтів стерлінгів. Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Як повідомляв УНН, раніше французька письменниця Маріз Конде виграла альтернативну Нобелівську премію у галузі літератури. 

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