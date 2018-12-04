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Объявлены финалисты Книги года ВВС-2018

Киев • УНН

 • 14983 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ВВС News Украина обнародовала короткие списки финалистов литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика-2018 и Детская Книга года-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Объявлены финалисты Книги года ВВС-2018

В короткий список в номинации "Книга года BBC-2018", выбранный из 11 изданий, вошли следующие произведения:
Ирина Агапеева. Розы за колючкой. - Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2018.
Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2018.
Макс Кидрук. Где нет бога. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.
Олег Коцарев. Люди в гнездах. - Киев: Издательский дом "Комора", 2017.
Андрей Курков. Серые пчелы. - Харьков: Фолио, 2018.

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В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2018", выбранный из 16 изданий, вошли следующие произведения:
Андрей Бачинский. Ватага веселых бродяг. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
Саша Дерманский. Мэри. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
Сергей Куцан. Зюзя. - Киев: Фонтан сказок, 2018.
Таня Малярчук. Мох Nox. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
Анастасия Никулина. Стая. - Харьков: Виват, 2018.

В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2018" вошли три издания:
Андрей Бондарь. Церебро. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2018.
Вано Крюгер. Когда я слышу слово "культура" ... - Киев: Laurus, 2018.
Артем Чапай. The Ukraine. - Черновцы: Книги - XXI, 2018.

Также отмечают: победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1000 фунтов стерлингов. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Как сообщал УНН, ранее французская писательница Мариз Конде выиграла альтернативную Нобелевскую премию в области литературы. 

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