В шорт-лист на "Оскар" прошел фильм о мальчике из Донбасса

"Пока вы спали, фильм об Украине прошел в шорт-лист на "Оскар". Фильм про 10-летнего мальчика Олежку, что растет у войны в Донбассе. Фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs - ред.). Этот фильм уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии. Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", - написал Сафаров.

В января 2019 года назовут пятерку номинантов на "Оскар".

Напомним, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал американской власти "Оскар" Марлона Брандо, который ему подарил арестованный малазийский финансист Джо Лоу.







