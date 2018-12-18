В шорт-лист на "Оскар" прошел фильм о мальчике из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Фильм "Удаленный лай собак", про 10-летнего мальчика Олега, что растет возле войны на Донбассе, прошел в шорт-лист "Оскара". Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пока вы спали, фильм об Украине прошел в шорт-лист на "Оскар". Фильм про 10-летнего мальчика Олежку, что растет у войны в Донбассе. Фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs - ред.). Этот фильм уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии. Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", - написал Сафаров.
В января 2019 года назовут пятерку номинантов на "Оскар".
Напомним, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал американской власти "Оскар" Марлона Брандо, который ему подарил арестованный малазийский финансист Джо Лоу.