Ді Капріо залишився без подарованого "Оскара"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо віддав американській владі "Оскар" Марлона Брандо, який йому подарував заарештований малайзійський фінансист Джо Лоу, передає УНН з посиланням на The Wrap.
"Торік Леонардо Ді Капріо передав федеральній владі "Оскар", який колись був вручений Марлону Брандо, оскільки це був подарунок від малазійського фінансиста, який був заарештований за обвинуваченням у скоєнні шахрайства стосовно інвестиційного фонду на суму у мільярди доларів, і використання коштів", - пише видання.
Прокурори кажуть, що заарештований фінансист Джо Лоу і колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак були серед тих, хто "викачував" мільярди з малайзійського суверенного фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Раніше Леонардо Ді Капріо вже повертав дорогі подарунки на тлі розслідування щодо американської продюсерської фірми Red Granite Pictures і її малайзійських партнерів, яких підозрювали у відмиванні грошей і корупції.
Додамо, в активі Ді Капріо - один "Оскар" за кращу чоловічу роль. Він отримав нагороду Американської кіноакадемії лише в 2016 році, хоч до цього і був номінований на премію чотири рази. Статуетка дісталася акторові за фільм "Легенда Г'ю Гласса".