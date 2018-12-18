До шорт-листа на "Оскар" пройшов фільм про хлопчика з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Фільм "Віддалений гавкіт собак", про 10-річного хлопчика Олега, що росте біля війни на Донбасі, пройшов у шорт-лист "Оскара". Про це написав асистент режисера стрічки Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Поки ви спали, фільм про Україну пройшов у шорт-лист на "Оскара" Фільм про 10-річного хлопчика Олежку, що росте біля війни на Донбасі. Фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs). Той, що вже отримав 25 нагород у світі і був номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії. Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу", - написав Сафаров.
У січні 2019 року назвуть п’ятірку номінантів на "Оскар".
Нагадаємо, популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо віддав американській владі "Оскар" Марлона Брандо, який йому подарував заарештований малайзійський фінансист Джо Лоу.