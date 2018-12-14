ВВС оголосила переможців премії "Книга року - 2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. ВВС News Україна оголосила переможців премії "Книга року - 2018", представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Книгою року-2018 став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції", переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2018 журі обрало книгу Сашка Дерманського "Мері", у новій номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2018 перемогла збірка Андрія Бондаря "Церебро".
Повідомляють, що Юрій Андрухович, Сашко Дерманський та Андрій Бондар отримають винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті кожний.
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Видавці книг-переможців - Meridian Czernowitz (Чернівці), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Київ) та Видавництво Старого Лева (Львів) - матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у своїх наступних виданнях.
Премію "Читач року-2018" отримали Ольга Крамар за рецензію на книжку Юрія Андруховича "Коханці юстиції" та Марина Марченко за рецензію на книгу Андрія Куркова "Сірі бджоли". Обидві переможниці отримають у подарунок електронні книги.
Зазначають, що членами журі конкурсу цього року стали Тарас Лютий, Віталій Жежера, Віра Агєєва, Ольга Герасим'юк, Світлана Пиркало і Марта Шокало.
Нагадаємо, раніше ВВС News Україна оприлюднила короткі списки фіналістів літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018.