Білл Гейтс назвав цьогорічний топ-5 найкращих книг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав у своєму блозі п’ять найкращих книг за 2018 рік. Про це він написав у своєму блозі, повідомляє УНН.
"Мій список досить еклектичний (з'єднує різні стилі - ред.) у цьому році. Починаючи від інструкції з медитації до глибокого занурення на тему автономної зброї, або ж до трилера про падіння колись перспективної компанії, тож є щось для всіх", - написав Гейтс у своєму блозі.
До списку увійшли:
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- Тара Вестовер Educated (Освічена) - автобіографія про юнацтво письменниці.
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- Пол Шарре Army of None (Армія з нікого) - книга, присвячена автономній зброї, у якій також є роздуми про штучний інтелект.
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- Джон Каррейру Bad Blood (Погана кров), присвячена зльоту і падінню компанії Theranos.
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- Юваль Ной Харарі 21 Lessons for the 21st Century (21 урок для 21 століття) - про спосіб обробки інформації та мислення щодо сучасних проблем.
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- Енді Паддікомб The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness (Велика інструкція з медитації і усвідомленості).
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Нагадаємо, оголошено фіналістів Книги року ВВС-2018.