Билл Гейтс назвал топ-5 лучших книг 2018 года

"Мой список довольно эклектичный (соединяет разные стили - ред.) в этом году. Начиная от инструкции по медитации до глубокого погружения на тему автономного оружия, или же до триллера о падении некогда перспективной компании, поэтому есть что-то для всех", - написал Гейтс в своем блоге.

В список вошли:



Тара Вестовер Educated (Образованная) - автобиография о юношестве писательницы.



Пол Шарри Army of None (Армия с никого) - книга, посвященная автономному оружию, в которой также размышления об искусственном интеллекте.



Джон Каррейра Bad Blood (Плохая кровь), посвященная взлету и падению компании Theranos.



Юваль Ной Харари 21 Lessons for the 21st Century (21 урок для 21 века) - о способе обработки информации и мышления по современным проблемам.



Энди Паддикомб The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness (Большая инструкция по медитации и осознанности).



Напомним, объявлены финалисты Книги года ВВС-2018.