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Билл Гейтс назвал топ-5 лучших книг 2018 года

Киев • УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал в своем блоге пять лучших книг за 2018 год. Об этом он написал в своем блоге, сообщает УНН.

Билл Гейтс назвал топ-5 лучших книг 2018 года

"Мой список довольно эклектичный (соединяет разные стили - ред.) в этом году. Начиная от инструкции по медитации до глубокого погружения на тему автономного оружия, или же до триллера о падении некогда перспективной компании, поэтому есть что-то для всех", - написал Гейтс в своем блоге.

В список вошли:

  • Тара Вестовер Educated (Образованная) - автобиография о юношестве писательницы.
  • Пол Шарри Army of None (Армия с никого) - книга, посвященная автономному оружию, в которой также размышления об искусственном интеллекте.
  • Джон Каррейра Bad Blood (Плохая кровь), посвященная взлету и падению компании Theranos.
  • Юваль Ной Харари 21 Lessons for the 21st Century (21 урок для 21 века) - о способе обработки информации и мышления по современным проблемам.
  • Энди Паддикомб The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness (Большая инструкция по медитации и осознанности).

Напомним, объявлены финалисты Книги года ВВС-2018.

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