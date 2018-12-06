Билл Гейтс назвал топ-5 лучших книг 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал в своем блоге пять лучших книг за 2018 год. Об этом он написал в своем блоге, сообщает УНН.
"Мой список довольно эклектичный (соединяет разные стили - ред.) в этом году. Начиная от инструкции по медитации до глубокого погружения на тему автономного оружия, или же до триллера о падении некогда перспективной компании, поэтому есть что-то для всех", - написал Гейтс в своем блоге.
В список вошли:
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- Тара Вестовер Educated (Образованная) - автобиография о юношестве писательницы.
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- Пол Шарри Army of None (Армия с никого) - книга, посвященная автономному оружию, в которой также размышления об искусственном интеллекте.
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- Джон Каррейра Bad Blood (Плохая кровь), посвященная взлету и падению компании Theranos.
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- Юваль Ной Харари 21 Lessons for the 21st Century (21 урок для 21 века) - о способе обработки информации и мышления по современным проблемам.
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- Энди Паддикомб The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness (Большая инструкция по медитации и осознанности).
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Напомним, объявлены финалисты Книги года ВВС-2018.