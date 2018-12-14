ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. ВВС News Украина объявила победителей премии "Книга года - 2018", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Книгой года-2018 стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции", победителем в номинации Детская книга года-2018 жюри выбрало книгу Саши Дерманского "Мэри", в новой номинации Книга года - Эссеистика-2018 победила сборник Андрея Бондаря "Церебро".
Сообщают, что Юрий Андрухович, Саша Дерманский и Андрей Бондарь получат вознаграждение 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте каждый.
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Издатели книг-победителей - Meridian Czernowitz (Черновцы), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Киев) и Издательство Старого Льва (Львов) - имеют право использовать логотипы Книги года ВВС в своих последующих изданиях.
Премию "Читатель года-2018" получили Ольга Крамар за рецензию на книгу Юрия Андруховича "Любовники юстиции" и Марина Марченко за рецензию на книгу Андрея Куркова "Серые пчелы". Обе победительницы получат в подарок электронные книги.
Отмечают, что членами жюри конкурса в этом году стали Тарас Лютый, Виталий Рябчук, Вера Агеева, Ольга Герасимьюк, Светлана Пыркало и Марта Шокало.
Напомним, ранее ВВС News Украина обнародовала короткие списки финалистов литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика-2018 и Детская Книга года-2018.