В Киеве вручили эко-оскары

Статуэтки “Ecotransformation-2018”, или так называемые “ЭКО-Оскары” получили 18 украинских предприятий.

Это те, кто в течение года успел внедрить новые подходы по утилизации отходов (“Ориль-Лидер” группы МХП), стать лидером по комплексной зеленой модернизации (ПАО “Запорожсталь”), создать уникальный зеленый проект для села (Харьковский энергетический кластер), качественно модернизировать город (ООО “Тарком Сервис”).

“Инновационность производства и рациональный подход к утилизации отходов для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду — экологический тренд настоящего, который определяет будущее компании”, — прокомментировал отличие главный эколог МХП Александр Семенец.

С полным перечнем обладателей “ЭКО-Оскаров” можно ознакомиться здесь. О деятельности одного из обладателей “ЭКО-Оскара” ранее писал и УНН.

При содействии “Тарком Экосервис” в апреле 2017 года в Обухове были установлены специальные контейнеры, куда жители города снесли более 4,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 570 кг использованных батареек.