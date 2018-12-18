У Києві вручено еко-оскари
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві 17 грудня відбулася церемонія нагородження кращих у сфері екологічної безпеки українських компаній. Про це повідомляє галузеве видання "Екологія підприємства", передає УНН.
Статуетки "Ecotransformation–2018", або так звані "ЕКО-Оскари" отримали 18 українських підприємств.
Це ті, хто протягом року встиг впровадити нові підходи із утилізації відходів ("Оріль-Лідер" групи МХП), стати лідером із комплексної зеленої модернізації (ПАТ "Запоріжсталь"), створити унікальний зелений проект для села (Харківський енергетичний кластер), якісно модернізувати вітчизняне місто (ТОВ "Тарком Сервіс").
"Інноваційність виробництва і раціональний підхід до утилізації відходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля – екологічний тренд сьогодення, який визначає майбутнє компанії", — прокоментував відзнаку головний еколог МХП Олександр Семенець.
Із повним переліком володарів "ЕКО-Оскарів" можна ознайомитися тут. Про діяльність одного із володарів "ЕКО-Оскару" раніше писав і УНН.
За сприяння "Тарком Екосервіс" у квітні 2017 року в Обухові були встановлені спеціальні контейнери, куди жителі міста знесли понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.