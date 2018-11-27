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Ірландці назбирали 170 тонн небезпечних відходів всього за 11 днів

Ірландці назбирали 170 тонн небезпечних відходів всього за 11 днів

Київ • УНН

 • 10253 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителі Ірландії активно здають небезпечні побутові відходи на утилізацію, передає УНН з посиланням на leinsterexpress.ie.

"Всього за 11 днів ірландці здали на утилізацію 170 тонн небезпечних побутових відходів. Вартість їх переробки становитиме майже 200 тис. євро", - йдеться в повідомленні.

Жителі Ірландії можуть здати небезпечні відходи безплатно лише в певні дні. Дати призначаються владою країни.

Програма збору небезпечних побутових відходів у ірландців була запущена у 2015 році. Вона є частиною Національної програми, що фінансується Департаментом зв'язку, кліматичних дій і навколишнього середовища (DCCAE).

У той же час в Україні державні пункти збору небезпечних відходів у населення запрацювали лише в 2017 році. До цього їх впроваджували волонтери і компанії - утилізатори небезпечних відходів.

Зокрема, у квітні 2017 року в Обухові компанія "Тарком Екосервіс" за сприяння місцевої влади встановила спеціальні контейнери, куди жителі міста знесли понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.

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