Ірландці назбирали 170 тонн небезпечних відходів всього за 11 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителі Ірландії активно здають небезпечні побутові відходи на утилізацію, передає УНН з посиланням на leinsterexpress.ie.
"Всього за 11 днів ірландці здали на утилізацію 170 тонн небезпечних побутових відходів. Вартість їх переробки становитиме майже 200 тис. євро", - йдеться в повідомленні.
Жителі Ірландії можуть здати небезпечні відходи безплатно лише в певні дні. Дати призначаються владою країни.
Програма збору небезпечних побутових відходів у ірландців була запущена у 2015 році. Вона є частиною Національної програми, що фінансується Департаментом зв'язку, кліматичних дій і навколишнього середовища (DCCAE).
У той же час в Україні державні пункти збору небезпечних відходів у населення запрацювали лише в 2017 році. До цього їх впроваджували волонтери і компанії - утилізатори небезпечних відходів.
Зокрема, у квітні 2017 року в Обухові компанія "Тарком Екосервіс" за сприяння місцевої влади встановила спеціальні контейнери, куди жителі міста знесли понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.