Ирландцы насобирали 170 тонн опасных отходов всего за 11 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Жители Ирландии активно сдают опасные бытовые отходы на утилизацию, передает УНН со ссылкой на leinsterexpress.ie.
"Всего за 11 дней ирландцы сдали на утилизацию 170 тонн опасных бытовых отходов. Стоимость их переработки составит почти 200 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Жители Ирландии могут сдать опасные отходы бесплатно только в определенные дни. Даты назначаются властями страны.
Программа сбора опасных бытовых отходов у ирландцев была запущена в 2015 году. Она является частью Национальной программы, финансируемой Департаментом связи, климатических действий и окружающей среды (DCCAE).
В то же время в Украине государственные пункты сбора опасных отходов у населения заработали только в 2017 году. До этого их внедряли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов.
В частности, в апреле 2017 года в Обухове компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей установила специальные контейнеры, куда жители города снесли более 4,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 570 кг использованных батареек.