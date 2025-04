У Лос-Анджелесі назвуть номінантів премії "Золотий глобус"

У головній категорії — “Кращий драматичний фільм” — за прогнозом журналу Variety на нагороду претендують фільм “Чорний кланівець” (BlacKkKlansman, 2018) режисера Спайка Лі про протистояння темношкірого поліцейського і його напарника із злочинним угрупуванням. За оцінками Variety, високі шанси і у американо-британської стрічки “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody, 2018) режисера Брайана Сінгера про шлях до успіху гурту Queen і її вокаліста Фредді Меркьюрі.

У число претендентів також увійшов фільм Дем’єна Шазелла “Людина на Місяці” (First Man, 2018) про перший пілотований політ на Місяць, де головного героя грає Райан Гослінг, і драма Баррі Дженкінса “Якщо Біл-стріт могла б заговорити” (If Beale Street Could Talk, 2018), яка оповідає про долю людини, що потрапила за ґрати за безпідставним звинуваченням. Кінокритики дають високі оцінки і мелодрамі Бредлі Купера “Зірка народилася” (A Star is Born, 2018) — розповіді про любов відомого виконавця в стилі кантрі і молодої співачки. Інтернет-портал Golden Derby зазначає, що цей фільм, де головні ролі у фільмі зіграли Леді Гага і сам Купер, є реальним фаворитом у нинішньому сезоні.

У номінації “Краща комедія або мюзикл”, за оцінками кінокритиків, в числі номінантів можуть бути названі мелодрама режисера Джона Чу “Шалено багаті азіати” (Crazy Rich Asians, 2018) про поїздку американки китайського походження на весілля в Сінгапур в супроводі бойфренда з багатої сім’ї і комедія Йоргоса Лантімоса “Фаворитка” (The Favourite, 2018) про період царювання англійської королеви Анни в XVIII столітті.

Великі шанси у стрічки американського режисера Пітера Фарреллі “Зелена книга” (Green Book, 2018), яка вже була відзначена Національною радою кінокритиків як кращий фільм року, що минає. Він розповідає про реальну історію подорожі джазового піаніста Дона Ширлі і його водія і охоронця Тоні Ліпа півднем США в 1962 році. В дорозі вони користуються так званою “Зеленою книгою”, в якій вказані безпечні місця для афроамериканців. Головну роль в картині зіграв Вігго Мортенсен, якого Національна рада кінокритиків назвала кращим актором року. У вересні цей фільм отримав гран-прі 43-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

На номінацію в цій категорії претендує і фільм-фентезі режисера Роба Маршалла “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns, 2018) про нові пригоди няні-чарівниці і її друга Джека, а також стрічка “Влада” (Vice, 2018) про роль грошей і зв’язків в сучасному світі.

Серед можливих претенденток на нагороду в категорії “Краща драматична актриса” журнал Variety називає Гленн Клоуз, яка зіграла у фільмі “Дружина” (The Wife), Леді Гагу, яка знялася у фільмі “Зірка народилася” (A Star Is Born), Ніколь Кідман за роль у фільмі “Час відплати” (Destroyer), а також Наталі Портман за роль у фільмі “Вокс люкс” (Vox Lux) і Яліцу Апарісіо за роль у фільмі “Рома” (Roma).

У номінації “Кращий драматичний актор”, за оцінками кінокритиків, можуть бути висунуті Стів Карелл за роль у фільмі “Гарний хлопчик” (Beautiful Boy), Бредлі Купер, який зіграв в знятому ним фільмі “Зірка народилася” (A Star Is Born), Віллем Дефо за роль в картині “Ван Гог. На порозі вічності” (At Eternity’s Gate) і Рамі Малек, що втілив на екрані Фредді Меркьюрі в “Богемської рапсодії”.

У числі можливих претендентів на висунення на “Золотий глобус” називають також Джона Девіда Вашингтона за роль у фільмі “Чорний кланівець” (BlacKkKlansman) і Райана Гослінга, який зіграв головного персонажа стрічки “Людина на Місяці” (First Man).

Претендувати на заповітну статуетку за режисуру в цьому році, за версією Variety, можуть Бредлі Купер, який зняв мелодраму “Зірка народилася” (A Star is Born), Альфонсо Куарон, який зняв фільм “Рома” (Roma) про драматичну долю мексиканської сім’ї в 1970-х роках , Пол Грінгласс, який зняв фільм “22 липня” (22 July) про найбільш кривавий теракт в історії Норвегії, Йоргос Лантімос з фільмом “Фаворитка” (The Favourite) про часи англійської королеви Анни і Роб Маршалл, режисер “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns).

У числі можливих номінантів в категорії “Кращий іноземний фільм” кінокритики називають польську стрічку “Холодна війна” (Cold War), бельгійсько-нідерландську драму “Дівчинка” (Girl), датський трилер “Винний” (The Guilty), німецьку стрічку “Не озирайся” (Never Look Away) і мексиканський драматичний фільм “Рома” (Roma). Портал IndieWire вважає, що в число номінантів потрапить і лівано-американський фільм “Капернаум” (Capernaum).

Нагадуємо, організатори "Оскар-2019" оголосили ведучого майбутньої премії.