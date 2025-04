В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии "Золотой глобус"

В главной категории — “Лучший драматический фильм” — по прогнозу журнала Variety на награду претендуют фильм “Черный клановец” (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой. По оценкам Variety, высокие шансы и у американо-британской ленты “Богемская рапсодия” (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

В число претендентов также вошел фильм Дэмьена Шазелла “Человек на Луне” (First Man, 2018) о первом пилотируемом полете на Луну, где главного героя играет Райан Гослинг, и драма Барри Дженкинса “Если Бил-стрит могла бы заговорить” (If Beale Street Could Talk, 2018), которая повествует о судьбе человека, попавшего за решетку по ложному обвинению. Кинокритики дают высокие оценки и мелодраме Брэдли Купера “Звезда родилась” (A Star is Born, 2018) — рассказу о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы. Интернет-портал Golden Derby отмечает, что этот фильм, где главные роли в фильме сыграли Леди Гага и сам Купер, является реальным фаворитом в нынешнем сезоне.

В номинации “Лучшая комедия или мюзикл”, по оценкам кинокритиков, в числе номинантов могут быть названы мелодрама режиссера Джона Чу “Безумно богатые азиаты” (Crazy Rich Asians, 2018) о поездке американки китайского происхождения на свадьбу в Сингапур в сопровождении бойфренда из богатой семьи и комедия Йоргоса Лантимоса “Фаворитка” (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке.

Велики шансы у ленты американского режиссера Питера Фаррелли “Зеленая книга” (Green Book, 2018), которая уже была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой “Зеленой книгой”, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Главную роль в картине сыграл Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером года. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто.

На номинацию в этой категории претендует и фильм-фэнтези режиссера Роба Маршалла “Мэри Поппинс возвращается” (Mary Poppins Returns, 2018) о новых приключениях няни-волшебницы и ее друга Джека, а также лента “Власть” (Vice, 2018) о роли денег и связей в современном мире.

Среди возможных претенденток на награду в категории “Лучшая драматическая актриса” журнал Variety называет Гленн Клоуз, сыгравшую в фильме “Жена” (The Wife), Леди Гагу, снявшуюся в фильме “Звезда родилась” (A Star Is Born), Николь Кидман за роль в фильме “Время возмездия” (Destroyer), а также Натали Портман за роль в фильме “Вокс люкс” (Vox Lux) и Ялицу Апарисио за роль в фильме “Рома” (Roma).

В номинации “Лучший драматический актер”, по оценкам кинокритиков, могут быть выдвинуты Стив Карелл за роль в фильме “Красивый мальчик” (Beautiful Boy), Брэдли Купер, сыгравший в снятом им фильме “Звезда родилась” (A Star Is Born), Уиллем Дефо за роль в картине “Ван Гог. На пороге вечности” (At Eternity’s Gate) и Рами Малек, воплотивший на экране Фредди Меркьюри в “Богемской рапсодии”.

В числе возможных претендентов на выдвижение на “Золотой глобус” называют также Джона Дэвида Вашингтона за роль в фильме “Черный клановец” (BlacKkKlansman) и Райана Гослинга, сыгравшего главного персонажа ленты “Человек на Луне” (First Man).

Претендовать на заветную статуэтку за режиссуру в этом году, по версии Variety, могут Брэдли Купер, снявший мелодраму “Звезда родилась” (A Star is Born), Альфонсо Куарон, снявший фильм “Рома” (Roma) о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, Пол Грингласс, снявший фильм “22 июля” (22 July) о самом кровавом теракте в истории Норвегии, Йоргос Лантимос с фильмом “Фаворитка” (The Favourite) о временах английской королевы Анны и Роб Маршалл, режиссер “Мэри Поппинс возвращается” (Mary Poppins Returns).

В числе возможных номинантов в категории “Лучший иностранный фильм” кинокритики называют польскую ленту “Холодная война (Cold War), бельгийско-нидерландскую драму “Девочка” (Girl), датский триллер “Виновный” (The Guilty), немецкую ленту “Не оглядывайся” (Never Look Away) и мексиканский драматический фильм “Рома” (Roma). Портал IndieWire считает, что в число номинантов попадет и ливано-американский фильм “Капернаум” (Capernaum).

Напоминаем, организаторы “Оскар-2019” объявили ведущего будущей премии.