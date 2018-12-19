Премія Yuna-2019 оголосила номінантів української музичної премії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Києві, 18 грудня відбулось оголошення номінантів Yuna-2019. Про це передає УНН з посиланням на сайт премії Yuna.
У вівторок, 18 грудня 2018 року у Києві відбулось оголошення номінантів Yuna-2019. Церемонія нагородження переможців відбудеться 22 березня наступного року в Палаці Спорту.
"Найкращий виконавець"
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- MONATIK
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- Арсен Мірзоян
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- Макс Барських
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- Олег Винник
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- Сергей Бабкін
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"Найкраща виконавиця"
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- Jamala
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- NK
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- TAYANNA
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- Оля Полякова
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- Христина Соловій
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"Найкращий поп-гурт"
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- KADNAY
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- KAZKA
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- MOZGI
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- Onuka
-
- Время и Стекло
-
"Найкращий рок-гурт"
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- O.Torvald
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- Pianoбой
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- THE HARDKISS
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- Антитіла
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- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
-
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"Найкраща пісня"
-
- TDME - Антитіла
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- Все, що тебе не вбиває - Pianoбой
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- Кораблі - THE HARDKISS
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- Крила - Jamala
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- Плакала – KAZKA
-
"Найкраща пісня іншою мовою"
-
- Этомояночь - NK
-
- Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
-
- Superstar - LOBODA
-
- Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
-
- Сделай громче - Макс Барських
-
"Найкращий дует"
-
- Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
-
- Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
-
- Найкращий день - Потап та Олег Винник
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- Тримай мене - Бумбокс та The Gitas
-
- Цей день - MONATIK та Ніна Матвієнко
-
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"Найкращий альбом"
-
- Black Water - MARUV
-
- KARMA - KAZKA
-
- Mozaїka - Onuka
-
- Залізна ластівка - THE HARDKISS
-
- Тримай мене – TAYANNA
-
"Найкращий відеокліп"
-
- Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
-
- Superstar - LOBODA
-
- TDME - Антитіла
-
- Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
-
- Плакала – KAZKA
-
"Відкриття року"
-
- Alina Pash
-
- BOOSIN
-
- MARUV
-
- NK
-
- The Gitas
-
"Найкращий естрадний хіт"
-
- Мама - Оля Полякова
-
- Найкращий день - Потап та Олег Винник
-
- Не ховай очей - Ірина Білик
-
- Тримай - NK
-
- Як жити без тебе - Олег Винник
-
"Найкращий електронний хіт"
-
- Afrika - Іван Дорн
-
- Animal - Onuka
-
- Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
-
- Focus On Me - MARUV
-
- Тіло – KADNAY
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"Найкращий хіп-хоп хіт"
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- Bitanga - Alina Pash
-
- Алё, алё - MOZGI
-
- Покопокохай - TamerlanAlena
-
- Рибки - Alyona Alyona
-
- Файно – MamaRika
-
"Найкраще концертне шоу"
-
- Великий стадіонний концерт "Кузьма - 50" у Львові
-
- Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)
-
- Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
-
- Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)
-
- Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
-
"Найкращий менеджмент артиста"
-
- Enjoy! Records – Jamala
-
- Mamamusic – KAZKA
-
- MONATIK Corporation – MONATIK
-
- NKteam by NICE2CU – NK
-
- Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова
-
- YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
-
- Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
-
- Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka
-
- Дмитро Шуров – Pianoбой
-
- Єгор Кір’янов – The HARDKISS
-
- Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
-
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
-
- Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
-
- Олена Коляденко – KADNAY
-
- Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
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- Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
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- Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян.
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Нагадаємо, ВВС News Україна оголосила переможців премії "Книга року - 2018", представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).