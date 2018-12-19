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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 26697 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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Премія Yuna-2019 оголосила номінантів української музичної премії

Київ • УНН

 • 17642 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Києві, 18 грудня відбулось оголошення номінантів Yuna-2019. Про це передає УНН з посиланням на сайт премії Yuna.

Премія Yuna-2019 оголосила номінантів української музичної премії

У вівторок, 18 грудня 2018 року у Києві відбулось оголошення номінантів Yuna-2019. Церемонія нагородження переможців відбудеться 22 березня наступного року в Палаці Спорту.

"Найкращий виконавець"

  • MONATIK
  • Арсен Мірзоян
  • Макс Барських
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкін

"Найкраща виконавиця"

  • Jamala
  • NK
  • TAYANNA
  • Оля Полякова
  • Христина Соловій

"Найкращий поп-гурт"

  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • Onuka
  • Время и Стекло

"Найкращий рок-гурт"

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

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"Найкраща пісня"

  • TDME - Антитіла
  • Все, що тебе не вбиває - Pianoбой
  • Кораблі - THE HARDKISS
  • Крила - Jamala
  • Плакала – KAZKA

"Найкраща пісня іншою мовою"

  • Этомояночь - NK
  • Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
  • Superstar - LOBODA
  • Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Сделай громче - Макс Барських

"Найкращий дует"

  • Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
  • Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Найкращий день - Потап та Олег Винник
  • Тримай мене - Бумбокс та The Gitas
  • Цей день - MONATIK та Ніна Матвієнко

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"Найкращий альбом"

  • Black Water - MARUV
  • KARMA - KAZKA
  • Mozaїka - Onuka
  • Залізна ластівка - THE HARDKISS
  • Тримай мене – TAYANNA

"Найкращий відеокліп"

  • Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
  • Superstar - LOBODA
  • TDME - Антитіла
  • Глубоко - MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Плакала – KAZKA

"Відкриття року"

  • Alina Pash
  • BOOSIN
  • MARUV
  • NK
  • The Gitas

"Найкращий естрадний хіт"

  • Мама - Оля Полякова
  • Найкращий день - Потап та Олег Винник
  • Не ховай очей - Ірина Білик
  • Тримай - NK
  • Як жити без тебе - Олег Винник

"Найкращий електронний хіт"

  • Afrika - Іван Дорн
  • Animal - Onuka
  • Drunk Groove - MARUV та BOOSIN
  • Focus On Me - MARUV
  • Тіло – KADNAY

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"Найкращий хіп-хоп хіт"

  • Bitanga - Alina Pash
  • Алё, алё - MOZGI
  • Покопокохай - TamerlanAlena
  • Рибки - Alyona Alyona
  • Файно – MamaRika

"Найкраще концертне шоу"

  • Великий стадіонний концерт "Кузьма - 50" у Львові
  • Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)
  • Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
  • Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)
  • Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

"Найкращий менеджмент артиста"

  • Enjoy! Records – Jamala
  • Mamamusic – KAZKA
  • MONATIK Corporation – MONATIK
  • NKteam by NICE2CU – NK
  • Secret Service EA – TAYANNA, Макс Барських, Оля Полякова
  • YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
  • Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
  • Валерія Левицька (VIDLIK Records) – Onuka
  • Дмитро Шуров – Pianoбой
  • Єгор Кір’янов – The HARDKISS
  • Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
  • Олена Коляденко – KADNAY
  • Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
  • Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
  • Юлія Колесник, Тетяна Зякун – Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, ВВС News Україна оголосила переможців премії "Книга року - 2018", представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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