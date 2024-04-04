Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Латвии, встретился с членами Сейма во главе со спикером Дайгой Миеринеюю для обсуждения поддержки Украины. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Всестороннюю поддержку Украины обсудили с парламентариями Сейма. Поблагодарил за содействие в интеграции в ЕС и НАТО. Ценим инициативу Латвии по учреждению грантовых программ для совместных предприятий. Обсудили также важность запрета импорта в ЕС агропродукции из России. Должны совместно противодействовать российскому терроризму - сообщил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил Латвию за поддержку, военную и финансовую помощь.

Напомним

Сегодня Денис Шмыгаль прибыл в Латвию, где встретился с премьером Латвии Эвикой Силиней. Стороны обсудили вопросы придания нового импульса в организации нового совместного производства снарядов калибра 155-мм, а также запуск совместного производства беспилотников для нужд ВСУ, и возможность ужесточения антироссийских санкций.

Рада в этом месяце может ратифицировать соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Латвией - Шмыгаль