Премьер Нидерландов о добровольческом воздушном флоте F-16 для Украины: это была бы интересная идея

О предложении по созданию добровольческого воздушного флота из истребителей F-16 для Украины о котором сказал американский сенатор, нужно говорить со всеми членами коалиции истребителей. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским, передает УНН.

«Мне кажется сенатор американский говорил о возможности привлечения пилотов из других стран с опытом работы на F-16 и я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процесс вывода в операционное пространство F-16. Об этом нужно говорить со всеми членами коалиции F-16», - сказал Схооф.

Премьер также отметил, что Нидерланды продолжают поддерживать Украину подготовкой пилотов.

«Мы постоянно пытаемся ускорить предоставление, в частности систем Patriot. Мы стараемся с партнерами обеспечивать ускорение таких поставок», - отметил Схооф.

Дополнение

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, сражаться на своей стороне.

Президент Владимир Зеленский назвал отличной идеей предложение о создании добровольческого воздушного флота из истребителей F-16, но отметил, что решение об этом должны принимать США.