Зеленський про добровольчий повітряний флот F-16: чудова ідея, але рішення щодо пілотів ухвалюють США
Київ • УНН
Президент Зеленський назвав ідею створення добровольчого повітряного флоту F-16 чудовою, але зазначив, що рішення ухвалюють США. Він нагадав про домовленості з європейськими країнами щодо постачання F-16, але підкреслив, що дозволи надають США.
Президент Володимир Зеленський назвав чудовою ідеєю пропозицію про створення добровольчого повітряного флоту з винищувачів F-16, але зазначив, що рішення про це мають ухвалювати США. Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Щодо добровольчого повітряного флоту F-16. Я вважаю, що це прекрасна ідея. Авжеж ми підіймали її з партнерами і тут конгресмени з нами на одному боці. Авжеж, це рішення США. Виключно їхнє. Будемо продовжувати працювати над цим
Також президент зазначив, що від США залежать і рішення інших країн. Він нагадав, що Україна домовилася про постачання винищувачів F-16 з Данією, Нідерландами, Бельгією, Норвегією, і додав, що дозволи надає США.
Дозвіл надають США. Так само і з цим питанням
Доповнення
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, боротися на своєму боці.
Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський27.08.24, 14:56 • 21444 перегляди