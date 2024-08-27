Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

Президент Владимир Зеленский назвал отличной идеей предложение о создании добровольческого воздушного флота из истребителей F-16, но отметил, что решение об этом должны принимать США. Об этом он сказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Относительно добровольческого воздушного флота F-16. Я считаю, что это прекрасная идея. Конечно, мы поднимали ее с партнерами и здесь конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их. Будем продолжать работать над этим - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что от США зависят и решения других стран. Он напомнил, что Украина договорилась о поставках истребителей F-16 с Данией, Нидерландами, Бельгией, Норвегией, и добавил, что разрешения предоставляет США.

Разрешение предоставляют США. Так же и с этим вопросом - сказал Зеленский.

Дополнение

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, сражаться на своей стороне.

Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський