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Прем’єр Нідерландів про добровольчий повітряний флот F-16 для України: це була б цікава ідея

Київ • УНН

 • 27453 перегляди

Прем'єр Нідерландів Дік Схооф заявив, що ідею залучення іноземних пілотів F-16 для України потрібно обговорити з коаліцією. Нідерланди продовжують підтримувати Україну підготовкою пілотів та прискоренням постачань озброєння.

Про  пропозицію щодо створення добровольчого повітряного флоту з винищувачів F-16 для України про яку сказав американський сенатор, потрібно говорити з усіма членами коаліції винищувачів. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільного брифінгу з  Володимиром Зеленським, передає УНН.

"Мені здається сенатор американський говорив про можливість залучення пілотів з інших країн з досвідом роботи на F-16 і я думаю, що це була б цікава ідея. Це дійсно пришвидшило б процес виведення в операційний простір F-16. Про це потрібно говорити з усіма членами коаліції F-16", - сказав Схооф.

Прем'єр також зазначив, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну підготовкою пілотів.

"Ми постійно намагаємося пришвидшити надання, зокрема систем Patriot. Ми намагаємося з партнерами забезпечувати пришвидшення таких постачань", - зазначив Схооф.

Доповнення

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, боротися на своєму боці.

Президент Володимир Зеленський назвав чудовою ідеєю пропозицію про створення добровольчого повітряного флоту з винищувачів F-16, але зазначив, що рішення про це мають ухвалювати США. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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