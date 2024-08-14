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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Таиланда отстранен от должности за нарушение закона

Премьер-министр Таиланда отстранен от должности за нарушение закона

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:51  •  6442 просмотра

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Премьер-министр Таиланда Сретту Тхависин отстранен от должности за назначение министра с криминальным прошлым. Это уже четвертый премьер за 16 лет, которого отстранил конституционный суд страны.

Верховный суд Таиланда отстранил главу правительства страны Сретту Тхависина. Говорят, что он нарушил конституцию, назначив министра, который ранее отсидел в тюрьме.

Пишет УНН со ссылкой на De Telegraaf.

Детали

В Таиланде верховный суд отстранил главу правительства от должности: по мнению судей, Сретта, который был премьер-министром чуть меньше года, "грубо" нарушил закон. Он назначил министра, который ранее отсидел в тюрьме.

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Справка

Назначенного министра в 2008 году подозревали во взяточничестве как адвоката. Это никогда не было доказано, но он был заключен в тюрьму на короткое время из-за неуважения к суду в том деле.

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Сретта - уже четвертый премьер-министр за последние 16 лет, которого сместил конституционный суд, который также запретил главную оппозиционную партию "Движение вперед" на прошлой неделе.

Дополнение

Теперь парламент Таиланда будет выбирать преемника Сретты. До этого времени его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр Пхумтхам Ветчачаи.

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Игорь Тележников

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