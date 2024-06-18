В Таиланде Сенат принял закон, который легализует однополые браки. Это первая страна в Юго-Восточной Азии, которая провела такую реформу. Об этом пишет УНН с ссылкой на Barron's.

Детали

Во вторник 18 мая Сенат Таиланда одобрил окончательную редакцию законопроекта о брачном равенстве. Таким образом Таиланд является первой страной в регионе Юго-Восточной Азии, которая осуществила реформу такого типа.

Справка

Таиланд, одно из самых популярных туристических направлений Азии, уже известен своей яркой ЛГБТ-культурой и толерантностью.

Реформа длилась несколько лет и не встретила значительного сопротивления в гражданском обществе Таиланда, которое очень толерантно относится к вопросам сексуальной идентичности и ориентации, включая буддистских религиозных авторитетов.

В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

Впрочем активисты критиковали отсутствие правовой защиты для однополых пар, несмотря на эту фактическую толерантность. Поэтому это большая победа для ассоциаций и для нескольких европейских посольств, которые были привлечены к работе по признанию прав сексуальных меньшинств.

Дополнение

В начале июня тысячи активистов и активисток прошли парадом по улицам Бангкока, к ним присоединился премьер-министр страны Сретта, который надел радужную рубашку, чтобы отпраздновать Месяц Прайда.

Подавляющее большинство украинцев поддерживает равные права для ЛГБТ - КМИС