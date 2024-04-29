В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

После принятия в Ираке закона, предусматривающего наказание до 15 лет заключения за гомосексуальные отношения, Брюссель и Вашингтон выступили с критикой, указывая, что этот закон представляет угрозу правам и свободам человека, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В ЕС и США выразили "обеспокоенность" по поводу одобрения парламентом Ирака закона, который криминализирует ЛГБТК+ сообщество.

Европейский Союз призвал Багдад уважать принципы "Международного пакта о гражданских и политических правах", который Ирак ратифицировал в 1971 году, который устанавливает, что законы должны запрещать любую дискриминацию и гарантировать всем людям равенство и эффективность. защита от дискриминации по любому признаку".

ЕС также призвал Ирак уважать международные обязательства по правам человека и эффективно выполнять статью 14 Конституции Ирака, которая запрещает дискриминацию по происхождению, религии, принадлежности к меньшинствам и другим причинам".

Госдепартамент США заявил, что принятый парламентом Ирака закон, устанавливающий уголовную ответственность за однополые отношения, является угрозой правам и свободам человека, и ослабит способность Ирака привлекать иностранных инвесторов.

Напомним,

УНН сообщал, что парламент Ирака одобрил законопроект, который предусматривает наказание за гомосексуальные отношения до 15 лет лишения свободы.

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, признающей такие союзы.