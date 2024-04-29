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До 15 років за ґратами: в Іраку криміналізували одностатеві стосунки

До 15 років за ґратами: в Іраку криміналізували одностатеві стосунки

Київ • УНН

 • 22352 перегляди

Парламент Іраку ухвалив закон, що передбачає покарання за одностатеві стосунки у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, за пропаганду гомосексуалізму - 7 років ув'язнення, а за трансгендерний перехід - від 1 до 3 років ув'язнення.

Парламент Іраку ухвалив законопроєкт, який криміналізує одностатеві стосунки в країні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.  

Деталі 

Документ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років за одностатеві стосунки, а також строки від семи років для тих, хто "пропагує гомосексуальність чи проституцію".

Крім того, закон криміналізує трансгендерний перехід – покарання за це становитиме від одного до трьох років увʼязнення.

Спочатку законопроєкт передбачав смертну кару за одностатеві стосунки, проте пізніше його доопрацювали. Правозахисники зазначають, що новий закон порушує права ЛГБТ-людей і завдає серйозного удару по фундаментальних правах людини.

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Доповнення

Як стверджується в тексті документа, закон спрямований на "захист суспільства від моральної деградації та закликів до гомосексуалізму, що охопили світ".

Законопроєкт підтримали переважно консервативні депутати-шиїти, які складають більшість у парламенті. Депутати стверджують, що цей крок спрямований на "підтримку релігійних цінностей".

Нагадаємо

Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві цивільні шлюби, попри спротив церковних чиновників. Проте закон наштовхнувся на сильний спротив православної церкви.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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