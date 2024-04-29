До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

Парламент Ирака принял законопроект, который криминализирует однополые отношения в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет за однополые отношения, а также сроки от семи лет для тех, кто "пропагандирует гомосексуальность или проституцию".

Кроме того, закон криминализирует трансгендерный переход - наказание за это составит от одного до трех лет заключения.

Изначально законопроект предусматривал смертную казнь за однополые отношения, однако позже его доработали. Правозащитники отмечают, что новый закон нарушает права ЛГБТ-людей и наносит серьезный удар по фундаментальным правам человека.

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Дополнение

Как утверждается в тексте документа, закон направлен на "защиту общества от моральной деградации и призывов к гомосексуализму, охвативших мир".

Законопроект поддержали преимущественно консервативные депутаты-шииты, которые составляют большинство в парламенте. Депутаты утверждают, что этот шаг направлен на "поддержку религиозных ценностей".

Напомним

Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые гражданские браки, несмотря на сопротивление церковных чиновников. Однако закон натолкнулся на сильное сопротивление православной церкви.