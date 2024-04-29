До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
irakИрак
gretsiyaГреция
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  135659 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  117591 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  159531 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  148295 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140642 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125654 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  94024 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84643 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153905 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168365 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

  •  403 просмотра
FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

  •  1061 просмотра
СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

  •  1587 просмотра
В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram

В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram

  •  2878 просмотра
Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

  •  2649 просмотра
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

  •  4198 просмотра
WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

  •  4102 просмотра
Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

  •  5999 просмотра
Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

  •  8034 просмотра
В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

  •  6690 просмотра

Популярные

Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

  •  32583 просмотра
В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

  •  29016 просмотра
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

  •  63810 просмотра
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА

россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА

  •  73029 просмотра
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

  •  51114 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  210564 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  209306 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  240960 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  259850 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  397281 просмотра

До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.

Новости Мира •   •  403 просмотра
До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

Северная Корея стремится восстановить свою экономику через торговлю с Россией, получая выгоду от российских поставок продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Новости Мира •   •  1061 просмотра
FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, он рассматривает губернатора Северной Дакоты Дага Бургума в качестве потенциального вице-президента, согласно сообщениям.

Новости Мира •   •  1587 просмотра
СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram

В ГУР МО заявили, что Telegram заблокировал их чат-бот вопреки правилам и публичным заявлениям. Также в разведке отмечают, что уже ведут работы над восстановлением работы бота на других платформах

Война •   •  2878 просмотра
В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram

Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Байден и Нетаньяху обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.

Новости Мира •   •  2649 просмотра
Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

На время военного положения военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи и принудительно изымать частное или коммунальное имущество для государственных нужд в условиях военного положения, согласно обновленному перечню прав и свобод.

Общество •   •  4198 просмотра
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

Египет предлагает план прекращения огня, предусматривающий взаимный обмен заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, а также трехнедельное перемирие и возможные долгосрочные переговоры.

Новости Мира •   •  4102 просмотра
WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Силы обороны Украины 28 апреля нанесли два авиаудара по позициям российских оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, попав в цели, что подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Война •   •  5999 просмотра
Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

Telegram заблокировал несколько украинских ботов, которые помогали собирать информацию для Вооруженных сил Украины, в частности бот "Еворог" и официальные боты ГУР и СБУ.

Война •   •  8034 просмотра
Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Во время протеста против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Новости Мира •   •  6690 просмотра
В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"