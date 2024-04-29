У ЄС та США висловили стурбованість з приводу криміналізації одностатевих стосунків в Іраку
Київ • УНН
ЄС і США висловили занепокоєння новим законом Іраку, що криміналізує ЛГБТК+ стосунки до 15 років ув'язнення, розкритикувавши його як загрозу правам і свободам людини.
Після прийняття в Іраку закону, який передбачає покарання до 15 років ув'язнення за гомосексуальні стосунки, Брюссель і Вашингтон виступили з критикою, вказуючи, що цей закон становить загрозу правам і свободам людини, передає УНН із посиланням на Euronews.
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У ЄС та США висловили "занепокоєння" з приводу схвалення парламентом Іраку закону, який криміналізує ЛГБТК+ спільноту.
Європейський Союз закликав Багдад поважати принципи "Міжнародного пакту про громадянські та політичні права", який Ірак ратифікував у 1971 році, який встановлює, що закони повинні забороняти будь-яку дискримінацію та гарантувати всім людям рівність і ефективність. захист від дискримінації за будь-якою ознакою".
ЄС також закликав Ірак поважати міжнародні зобов’язання щодо прав людини та ефективно виконувати статтю 14 Конституції Іраку, яка забороняє дискримінацію за походженням, релігією, приналежністю до меншин та іншими причинами".
Держдепартамент США заявив, що ухвалений парламентом Іраку закон, який встановлює кримінальну відповідальність за одностатеві відносини, є загрозою правам і свободам людини, і послабить здатність Іраку залучати іноземних інвесторів.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що парламент Іраку схвалив законопроект, який передбачає покарання за гомосексуальні стосунки до 15 років позбавлення волі.
Нижня палата парламенту Таїланду ухвалила закон про легалізацію одностатевих шлюбів, який, у разі схвалення Сенатом і Королем, зробить Таїланд першою країною в Південно-Східній Азії, яка визнає такі союзи.