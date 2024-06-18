Таїланд визнає одностатеві шлюби
Київ • УНН
Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби після того, як Сенат схвалив остаточну версію законопроекту про шлюбну рівність.
У Таїланді Сенат ухвалив закон, який легалізує одностатеві шлюби. Це перша країна в Південно-Східній Азії, яка провела таку реформу. Про це пише УНН із посиланням на Barron's.
Деталі
У вівторок 18 травня Сенат Таїланду схвалив остаточну редакцію законопроекту про шлюбну рівність. Таким чином Таїланд є першою країною в регіоні Південно-Східної Азії, яка здійснила реформу такого типу.
Довідка
Таїланд, один з найпопулярніших туристичних напрямків Азії, вже відомий своєю яскравою ЛГБТ-культурою і толерантністю.
Реформа тривала кілька років та не зустріла значного опору в громадянському суспільстві Таїланду, яке дуже толерантно ставиться до питань сексуальної ідентичності та орієнтації, включаючи буддистських релігійних авторитетів.
У ЄС та США висловили стурбованість з приводу криміналізації одностатевих стосунків в Іраку29.04.24, 12:22 • 61234 перегляди
Втім активісти критикували відсутність правового захисту для одностатевих пар, незважаючи на цю фактичну толерантність. Тому це велика перемога для асоціацій і для кількох європейських посольств, які були залучені до роботи з визнання прав сексуальних меншин.
Доповнення
На початку червня тисячі активістів та активісток пройшли парадом вулицями Бангкока, до них приєднався прем'єр-міністр країни Сретта, який одягнув веселкову сорочку, щоб відсвяткувати Місяць Прайду.
Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС18.06.24, 10:57 • 13518 переглядiв