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Таїланд визнає одностатеві шлюби

Київ • УНН

 • 19650 перегляди

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби після того, як Сенат схвалив остаточну версію законопроекту про шлюбну рівність.

Таїланд визнає одностатеві шлюби

У Таїланді Сенат ухвалив закон, який легалізує одностатеві шлюби. Це перша країна в Південно-Східній Азії, яка провела таку реформу. Про це пише УНН із посиланням на Barron's.

Деталі

У вівторок 18 травня Сенат Таїланду схвалив остаточну редакцію законопроекту про шлюбну рівність. Таким чином Таїланд є першою країною в регіоні Південно-Східної Азії, яка здійснила реформу такого типу.

Довідка

Таїланд, один з найпопулярніших туристичних напрямків Азії, вже відомий своєю яскравою ЛГБТ-культурою і толерантністю.

Реформа тривала кілька років та не зустріла значного опору в громадянському суспільстві Таїланду, яке дуже толерантно ставиться до питань сексуальної ідентичності та орієнтації, включаючи буддистських релігійних авторитетів.

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Втім активісти критикували відсутність правового захисту для одностатевих пар, незважаючи на цю фактичну толерантність. Тому це велика перемога для асоціацій і для кількох європейських посольств, які були залучені до роботи з визнання прав сексуальних меншин.

Доповнення

На початку червня тисячі активістів та активісток пройшли парадом вулицями Бангкока, до них приєднався прем'єр-міністр країни Сретта, який одягнув веселкову сорочку, щоб відсвяткувати Місяць Прайду.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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