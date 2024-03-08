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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 10:42  •  1258 просмотра

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Премьер Латвии Эвика Силиня сравнила россию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого невозможно предсказать.

Премьер Латвии Эвика Силиня сравнила россию с алкоголиком, поведение которого невозможно предсказать, отметив, что соседние страны должны это осознавать. Об этом сообщает LSM, пишет УНН.

Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что мы живем рядом с россией и беларусью. россия развязала войну в Украине, а мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с беларусью, сейчас строим границу с россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы

- сказала Эвика Силиня.

Детали

Она также отметила, что люди иногда живут "в своих пузырях и своих реалиях", поэтому премьер призвала Национальные вооруженные силы также информировать региональную прессу о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны.

Напомним

Из-за новой волны потока нелегальных мигрантов Министерство внутренних дел (МВД) предлагает в ближайшее время возобновить усиленный режим охраны границы Латвии с беларусью.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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