Прем'єрка Латвії порівняла росію з алкоголіком, чиї дії неможливо передбачити
Київ • УНН
Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня порівняла росію з непередбачуваним сусідом-алкоголіком чи наркоманом поведінку якого неможливо передбачити.
Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня порівняла росію з алкоголіком, поведінку якого неможливо передбачити, зазначивши, що сусідні країни повинні це усвідомлювати. Про це повідомляє LSM, пише УНН.
Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як алкоголік чи наркоман, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч з росією та білоруссю. росія розв'язала війну в Україні, а ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з білоруссю, зараз будуємо кордон з росією. Ми зміцнюємо військовий потенціал нашого кордону
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Вона також зауважила, що люди іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях", тому прем'єрка закликала Національні збройні сили також інформувати регіональну пресу про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни.
Нагадаємо
Через нову хвилю потоку нелегальних мігрантів Міністерство внутрішніх справ (МВС) пропонує найближчим часом відновити посилений режим охорони кордону Латвії з білоруссю.