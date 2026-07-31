Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте

$45.540.1351.250.19
ukenru
16:40 • 7534 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 17189 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 20346 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 28109 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 30837 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 29456 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 22133 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18293 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19443 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 34921 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT5 ноября, 08:09 • 10505 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 28541 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 20329 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 15071 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 7432 просмотра
публикации
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления17:09 • 740 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 17178 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 28105 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 15107 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 51847 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
Германия
Реклама
УНН Lite
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 1718 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 6374 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 6870 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 7498 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 20368 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм
Техника
The Economist

Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте

Киев • УНН

 • 4438 просмотра

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал временно исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте, где около 49 тысяч мигрантов неконтролируемо попали из Марокко. Италия уже приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией.

Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.

Подробности

По словам Бабиша, ситуация в Сеуте является "абсолютно скандальной", а причиной кризиса стала слишком мягкая миграционная политика испанских властей.

По данным издания, с четверга с территории Марокко в Сеуту неконтролируемо попали около 49 тысяч мигрантов. По меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь переплыть морскую границу.

Чешский премьер сравнил нынешнюю ситуацию с миграционным кризисом 2015 года и заявил, что Испанию необходимо временно исключить из Шенгенской зоны

- говорится в материале.

В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка выразил более сдержанную позицию. Он заявил, что пока не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны и ожидает официальной реакции Мадрида.

Как отмечает České noviny, Италия уже временно приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией из-за обострения миграционной ситуации.

В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов31.07.26, 19:07 • 4199 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Марокко
Чешская Республика
Италия
Испания
Мадрид