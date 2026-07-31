Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.

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По словам Бабиша, ситуация в Сеуте является "абсолютно скандальной", а причиной кризиса стала слишком мягкая миграционная политика испанских властей.

По данным издания, с четверга с территории Марокко в Сеуту неконтролируемо попали около 49 тысяч мигрантов. По меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь переплыть морскую границу.

Чешский премьер сравнил нынешнюю ситуацию с миграционным кризисом 2015 года и заявил, что Испанию необходимо временно исключить из Шенгенской зоны - говорится в материале.

В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка выразил более сдержанную позицию. Он заявил, что пока не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны и ожидает официальной реакции Мадрида.

Как отмечает České noviny, Италия уже временно приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией из-за обострения миграционной ситуации.

В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов