Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте
Киев • УНН
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал временно исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте, где около 49 тысяч мигрантов неконтролируемо попали из Марокко. Италия уже приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.
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По словам Бабиша, ситуация в Сеуте является "абсолютно скандальной", а причиной кризиса стала слишком мягкая миграционная политика испанских властей.
По данным издания, с четверга с территории Марокко в Сеуту неконтролируемо попали около 49 тысяч мигрантов. По меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь переплыть морскую границу.
Чешский премьер сравнил нынешнюю ситуацию с миграционным кризисом 2015 года и заявил, что Испанию необходимо временно исключить из Шенгенской зоны
В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка выразил более сдержанную позицию. Он заявил, что пока не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны и ожидает официальной реакции Мадрида.
Как отмечает České noviny, Италия уже временно приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией из-за обострения миграционной ситуации.
В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов31.07.26, 19:07 • 4199 просмотров