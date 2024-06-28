На большей части территории Украины 28 июня осадков не ожидается, за исключением кратковременных дождей и гроз на Закарпатье и в Карпатах, температура будет достигать 26-31°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°.

На Киевщине

Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.